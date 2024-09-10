UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İLAN



1)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak 921 ada, 25 parsel 2.069,91m² arsa ve içerisinde 690m² Çelik Kargas Yapılı Yazlık Düğün Salonu taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. Maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile SATIŞI yapılacaktır.



2)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak 921 ada, 25 parsel 2.069,91m² arsa ve içerisinde bulunan 690m² Çelik Kargas Yapılı Yazlık Düğün Salonu taşınmazın Muhammen Bedeli 26.000.000,00,-TL (yirmi altı milyon) Geçici Teminatı 780.000,00,-TL. (yedi yüz seksen bin)



3)- SATIŞI yapılacak olan ARSA VE İÇERİSİNDE BULUNAN 690M² ÇELİK KARGAS YAPILI YAZLIK DÜĞÜN SALONU TAŞINMAZ 25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’de Atatürk Kültür Merkezi Uzunköprü Belediyesi 2. Katta bulunan İhale Odasında İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.



4)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA günü saat 12.00’a kadar geçici teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

5)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler Satış İhalesine ait Şartname ve Ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisinden 1.000,00,- TL. (bin) ücret karşılığında satın alabilirler, ayrıca www.uzunkoprü.bel.tr (resmi web sitesi) adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname ve eklerini satın almak zorundadır.

6)- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.



29.08.2024

