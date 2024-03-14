YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/48 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Dava konusu Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 290 ada 36 parsel (Geldisi 6600 Parsel) ve Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 371 ada 94 parsel (Geldisi 4544 Parsel) sayılı davalılar adına kayıtlı taşınmazların 2942 sayılı Kanun gereğince kamulaştırma kararı verilen taşınmazlarla ilgili olarak mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı davaların düzeltim davası açması, açılacak olan davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Burdur Yeşilova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/03/2024