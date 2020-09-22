Ressam Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 100'üncü yılı anısına online sergi açıldı

AA

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfınca, Kovid-19 nedeniyle online hazırlanan sergide, Yakupoğlu'nun ağırlığı İstanbul ve Kütahya manzaraları olmak üzere desen, minyatür ve portre gibi çalışmalarını da kapsayan seçki sunuluyor.

Vakıf bünyesindeki resimlerin yanı sıra hayatından kareleri gösteren fotoğraflar, Yakupoğlu'na ait ses kayıtları ve Mehmet Erdoğmuş'un arşivinden alınan ney taksimleri de Yakupoğlu'nun ressamlığının yanında neyzenliği ve özgün kişiliğine ışık tutuyor.

Sergiye, vakfa ait internet sitesinde "kubbealti.org.tr/ahmet-yakupoglu-sergisi" linkinden ulaşılabiliyor.

- En büyük katkı, doğduğu kent Kütahya'ya

Yakupoğlu, doğduğu kent Kütahya'ya doğasını anlattığı binlerce resminin yanı sıra mimarisi, inşaatı ve çinileri kendisine ait Çinili Cami'yi armağan etti, şehir müzesinin ve kütüphanesinin kuruluşuna önderlik etti, yıllarca müze müdürlüğü yaptı.

Kütahya'da yaşadığı yıllar boyunca birçok tarihi eserin restore edilmesine öncülük eden, kentte onlarca neyzen yetiştiren Yakupoğlu, doğaya ve yeşile aşık bir insan olarak 7 dönümlük bahçesinde aralıksız çam fidanları yetiştirdi, civar köylerin sakinlerini ağaçlandırma çalışmalarına ikna etti, Kütahya çevresinde 70 bin dönüm arazinin çam ormanı olmasını sağladı.

Yakupoğlu, Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesinin kurulması çalışmalarına da öncülük ederek, üniversitenin logosunu tasarlayan isim oldu.

Sahip olduklarını Kütahya'ya bırakmak isteyen Yakupoğlu, kendi adına kurulan vakfı feshederek camisini, evini, diğer mal varlıklarını, 3 bin kitaptan oluşan sanat kütüphanesini, 1500'den fazla tablosuyla tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan diğer tüm çalışmalarını Dumlupınar Üniversitesine bağışladı.

Kütahya'da 1920 yılında doğan Ahmet Yakupoğlu, 2 Ekim 2016'da 96 yaşında vefat etti.