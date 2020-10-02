Ressam Hülya Düzenli'nin yeni sergisi 7 Ekim'de açılacak

AA

Galeriden yapılan açıklamaya göre, tuval ve kağıt işlerinin yanı sıra Düzenli, sergi için ilk defa çalıştığı porselenleri de 4 Kasım'a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, serginin başlangıç hikayesine değinerek, şunları anlattı:

"Bu sergi benim için sürprizlerle başladı, sürprizlerle de devam ediyor. Serginin hikayesini en yalın haliyle paylaşmak isterim sizlerle. Her şey Sivrice'deki nohut oda bakla sofa evimizin pencereleri ile başladı. Bir hastalık geçirmiştim, yorgundum... Üstelik boya ve kimyasallardan da uzak durmam gerekiyordu. Evin pencerelerine dostlarımızın verdiği ışıktan koruyan stor perdeleri asmıştık. Hiçbir şey yapamamanın getirdiği bezginlikle kalemi elime aldım ve dışarıdaki zeytin ağaçlarını da evin içine taşımaya başladım. Böylece zeytin ağacıyla yakınlaştık. Ben çizdikçe onu sevdim o çizildikçe bana açıldı… Bir gün F Sanat Galerisi'nin sahibi Füsun Aydoğan ve galeri danışmanı Figen Batı, benden hazırladıkları bir sergi için bir porselen tabak yapmamı istedi. Böylece ilk porselen tabağım, ortaya çıkmış oldu. 'Zeytine Sevgi' isimli asırlık bir zeytin ağacının resmi. Ardından porselen tabaklardan oluşan bir kişisel sergi açma teklifleri üzerine ben de başladım zeytin ağaçlarını tabaklara sırlamaya."

Hülya Düzenli, tüm sanat serüveni ve üretim süreci boyunca birden fazla malzeme ve teknikle, birçok duyarlılığa temas ettiği işler yaptığına da işaret ederek, "Desenle yıllar içinde kurduğum bağ nedeniyledir ki bu sergi, desen ağırlıklı hatta fazlasıyla yanılsamacı bir yaklaşım diliyle şekillendi. Soyutlama ise anlatımcılığın gerisinde bir yerlerde var olmaya devam ediyor. Son olarak demem odur ki, bu sergi insana has bir duyarlılıkla, ressam gibi bakan Hülya'nın hayata dair küçük notlarından ortaya çıktı. Bu notları ve zeytin ağacıyla yaşadığım, beni kadim zamanlara, umut dolu bir geleceğe götüren hikayemi paylaşmaktan onur duyarım." diye konuştu.



