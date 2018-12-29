4 | 20

"Evimizde sanat eserleri koymak istediğimiz büyük bir duvar vardı. Birkaç tablo koymayı denedik ancak pek içimize sinmedi. Hayatımızın çok büyük bir parçası olduğundan, Hunter'ın bizim için sanat eseri yapabileceğini düşündük. Fırçayı tutması için onu eğitmeye çalıştık. Sonuç çok şaşırtıcıydı"