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Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi "sanal müze" olacak.

Ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evi sanal ortamda ziyaret edilebilecek
AA

Osman Hamdi Bey'in, Lagina Antik Kenti'ndeki kazıları sırasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi’nde 2 yılı sürekli olmak üzere 17 sene kaldığı ev, 2007'de aslına uygun restore edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı"na "Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk" projesiyle başvurdu.

Kabul edilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetindeki Osman Hamdi Bey Evi'ne sanal müze kuracak.

Osman Hamdi Bey'in kazı evi olarak kullandığı tarihi yapıda, o döneme ait çalışmalar ve Muğla ile ilgili bilgilerin anlatılacağı sanal gezi uygulamasında, çağdaş müzecilik içerikleri oluşturulacak.

Müzenin 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

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