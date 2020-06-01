Restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı - KAHRAMANMARAŞ

.İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, aylardır müşteri kabul etmeyen ancak kısmen paket servis yapılan işletmelerin sahipleri ile, bazıları geçici süreliğine tamamen kapanan iş yerlerinin işletmecileri, bugün sabahın erken saatlerinde kepenklerini açtı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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