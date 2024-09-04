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        Haberler Gündem Restorana daldı: 4 yaralı

        Restorana daldı: 4 yaralı

        Arnavutköy'de, kontrolden çıkan otomobilin balık restoranına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 04.09.2024 - 22:44
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        Restorana daldı: 4 yaralı
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        İstanbul Arnavutköy'de, Zübeyde Ön'ün kullandığı otomobil, Karaburun Mahallesi Liman Caddesinde rampa aşağı giderken kontrolden çıktı.

        Araç önce park halindeki 34 HTV 599 plakalı panelvan minibüse çarptı, ardından savrularak restorana girdi.

        Kazada sürücü, araçta sıkışan kızları E.M. ve S.Ö. ile bir iş yeri çalışanı yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

        Sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Otomobil çekici yardımıyla restorandan çıkarıldı, çalışanlar da iş yerinde temizlik yaptı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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