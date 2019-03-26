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Restoranların pes dedirten sunum çılgınlığı

Giriş: 26.03.2019 - 10:56 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Satış ve pazarlama tekniklerini bir adım daha ileriye taşımak isteyen restoranlar, işi bu sefer biraz abarttı. İşte "iyi sunumu" biraz yanlış anlamış restoranların menülerinden kareler...

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    Restoranların kendilerine özgü konsept belirlemek için çalışmalar yapması son yılların popüler davranışları arasında...

     

     

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    Bir filmden hatta herhangi bir hobiden bile ilham alınarak dizayn edilen restoranlar, oluşturulan menüler çoğunlukla müşteriyi kendilerine çekebiliyor. 

     

     

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    Ama bu seferki restoran sunumları biraz abartılınca müşteriler tarafından tuhaf karşılanıp sosyal medyada paylaşıldı. 

     

     

     

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    İşte sunumu "başka bir boyuta" taşıyan restoranların menülerinden kareler...

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