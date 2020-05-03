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Resul Aydemir online rap konseri verdi

"Misal" adıyla da tanınan rap müzik sanatçısı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında sevilen şarkılarını hayranları için söyledi - Resul Aydemir: - "Biz kimseden vazgeçemeyiz, herkese bir şekilde derdimizi anlatacağız"

Resul Aydemir online rap konseri verdi
AA

Resul Aydemir, sosyal medya hesabından verdiği online konserde hayranlarıyla buluştu.

"Misal" adıyla da tanınan rap müzik sanatçısı, "Çocukluğum" adlı konserin ilk şarkısını kucağına aldığı minik kızıyla söyledi.

Gençlere süpermen ve spiderman gibi yabancı karakterler yerine Seyid Onbaşı, Fatih Sultan Mehmed, Harezmi, İbn-i Sina ve el-Cezeri gibi kendi kahramanlarını örnek almalarını tavsiye eden Aydemir, "Ülkemde Her An Doğar Kahramanlar şarkısını kendi kahramanlarımız için yazdık, kendi kahramanlarımız hatırlansın diye yazdık." dedi.

Hayranları için söylediği "Ben Bir İnsanım" çalışmasına Afrika'da çektiği görüntüleri de kullanacağı bir klip çekeceklerini dile getiren şarkıcı, "Bu parçanın benim için çok büyük anlamı var, sözlerini ağlaya ağlaya yazdım." dedi.

Konsere oğlunun da yanına gelerek eşlik ettiği "Masal" eseriyle devam eden sanatçı ayrıca, "Adımız Miskindir Bizim", "Muhammed Ali", "Vur Mehmedim", "Son Şans", "Vatan" ve "Susmadı Vicdanım" şarkılarını da seslendirdi.

- "Biz kimseden vazgeçemeyiz"

Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden konseri dinleyenlerin yazdıkları yorumları okuyan Aydemir, hayranlarının bazı sorularına da cevap verdi.

Birlik ve beraberlikle ilgili bir mesajı okuyan sanatçı, "Biz amcasını şehit eden Hz Vahşi'den vazgeçmeyen, onun iman etmesine izin veren, onu öldürmeyen Peygamberin ümmetiyiz. Biz kimseden vazgeçemeyiz, herkese bir şekilde derdimizi anlatacağız." değerlendirmesini yaptı.

Resul Aydemir, ikinci online konserinde de sosyal medya hesaplarından gelen istek parçalara yer vereceğini belirterek, "Evlerinize misafir olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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