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HaberlerDünyaResulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı!
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Resulayn'da bombalı saldırı!

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti

Resulayn
İHA

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı.

Resulayn'ın güneyindeki el Manacir köyünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

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