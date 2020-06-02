Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı.
Resulayn'ın güneyindeki el Manacir köyünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
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