Reus Deportiu - Lugo maçı rakamları

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Reus Deportiu, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Lugo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Reus Deportiu 12 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Lugo 12 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Reus Deportiu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lugo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 351. İddaa'da Reus Deportiu kazanır 2.15, berabere biter 2.50, Lugo kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.25, üst 2.50 veriyor.

Reus Deportiu son haftadaki Huesca müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Lugo ise Cordoba maçında 1-0 yenildi.

Reus Deportiu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Reus Deportiu, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Lugo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lugo, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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