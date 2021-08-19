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Afganistan'daki mitingde ölenlerin olduğu aktarıldı 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters’ın bir görgü tanığına dayandırarak aktardığı habere göre, perşembe günü Afganistan'ın Esedabad kentinde Bağımsızlık Günü mitinginde Taliban’ın insanlara ateş açması sonucu birkaç kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Çarşamba günü Taliban örgütü karşıtı protestoda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan’ın Doğu’daki Kunar vilayetinin başkenti Esedabad’dan görgü tanığı olan Muhammed Salim, bayrak eylemleri sonucunda gerçekleştiği öne sürülen can kayıplarının, Taliban’ın ateşiyle mi yoksa izdihamın mı tetiklediği konusunda net olmadığını bildirdi.

Reuters, Taliban sözcüsünün yorum yapmak için hemen müsait olmadığını aktardı.

Görsel: 12 Ağustos tarihine aittir.