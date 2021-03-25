Reuters: Aydın görevi devredecek

Reuters / HABERTURK.COM

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın bankanın yarın yapılacak genel kurulunda görevini devredeceği ileri sürüldü. Reuters haberi banka yetkililerine dayandırdı. Ziraat Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın, 15 Temmuz 2011'de T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü olmuştu.

Hüseyin Aydın, aynı zamanda; 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.