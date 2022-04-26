Reuters: Erdoğan, Perşembe günü Suudi Arabistan’a gidiyor 0:00 / 0:00

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Ajansın iki kaynağa dayandırdığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceği ifade edildi.

Üst düzey bir yetkili, "Erdoğan’ın Perşembe günü Suudi Arabistan’a gitmesi planlanıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Bir gece kaldıktan sonra Güney Afrika’da birkaç ülkeyi daha kapsayan ziyareti olacak" dedi.

Ancak Türkiye'de yetkili makamlardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN'IN OLASI ZİYARETİ AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğinin çıkışında bir kişinin sorusunu yanıtlarken, Suudi Arabistan'a gideceğini açıklamıştı.

Etkinlik çıkışında Suudi Arabistan'a ihracat sorununun çözülmesini isteyen bir iş insanının sorusunu

cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat ayında

Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında da ziyarete dair kesin bir tarih verilmemişti.