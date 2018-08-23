Reuters: 'Suudi Arabistan, Aramco'nun halka arzını durdurdu'
Reuters, dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın, petrol devi Aramco'nun halka arzını durdurduğunu öne sürdü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar ise Aramco'nun petrokimya şirketi SABIC'ten pay almayı planladığı için halka arzın sadece bir süreliğine ertelendiğini söyledi. Aramco'nun dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyordu.
23.08.2018 - 16:05 | Güncelleme:
Reuters haber ajansı, dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın, petrol devi Aramco'nun halka arzını durdurduğunu öne sürdü.
Aynı haberde halka arz planlarının raftan kalkmasıyla konu üzerinde çalışan finans uzmanlarının işlerine son verildiği aktarıldı.
Reuters'a konuşan iki kaynak, Aramco'nun dikkatini yerel petrokimya şirketi SABIC'te (Saudi Basic Industries Corporation) stratejik pay alımına verdiğini söyledi.
Ajansa konuşan bir Suudi kaynak, "Halka arzdan uzun bir süre önce vazgeçildi, ancak kimse bunu açıklayamıyor, o yüzden açıklamalar yavaş yavaş geliyor, önce erteleme sonra vazgeçme" dedi.
ABD merkezli ekonomi haber ajansı Bloomberg de kaynaklarına dayandırdığı haberinde Aramco'nun SABIC'ten stratejik pay alımına giriştiğini, bunun da halka arz planlarının askıya alınmasını yol açtığını belirtti.
Ancak Bloomberg'e konuşan kaynaklar Aramco'nun halka arzından vazgeçilmediğini söyledi. Bloomberg'in kaynaklarına göre Aramco sadece bazı danışmanlara çalışmalarını şimdilik askıya almaları yönünde haber verdi.
Aramco, iki haber kurumuna da konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.
Suudi petrol devi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, geçen ay SABIC ile yapılacak anlaşmanın halka arzın zamanlamasını etkileyebileceğini söylemişti.
Dünyanın en büyüğü olacaktı
Aramco'nun halka arzının dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyordu.
Devlet şirketi Aramco'nun yüzde 5'inin satılmasının planlandığı halka arz, petrole dayalı bir ekonomisi olan ülkenin kaynaklarını çeşitlendirmek adına 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilecekti.
2030 planının arkasında ise Veliaht Prens Muhammed bin Salman yer alıyor.
Aramco'nun halk arz edilmesi takdirinde 100 milyar dolar toplanabileceği ve tarihin en büyük halka arzı olabileceği belirtiliyordu.
Böylece Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a göre Aramco'nun halka arz edildikten sonra piyasa değerinin 2 trilyon dolara çıkması bekleniyordu.
Ancak yatırımcılar ve analistler uzun zamandır bu değerlemenin ne kadar makul olduğunu sorguluyor.
Aramco'nun 200 milyar hisseye bölünmüş bir halde 16 milyar dolarlık ödenmiş bir sermayesi var.
Borsa seçimi tartışma yaratıyordu
Aramco'nun halka arz edileceği ilk olarak 2016'da açıklanmıştı.
O zamandan beri Suudi yetkililer halka arzın mutlaka gerçekleştirileceğini söylüyordu.
Uluslararası kurumlar halka arzdan pay kapmak için birbiriyle yarışıyordu.
Uluslararası bankalar JPMorgan, Morgan Stanley ve HSBC, halka arzın küresel koordinatörleri olarak görev almıştı. Butik yatırım şirketleri Moelis & Co ve Evercore bağımsız danışmanlar, hukuk şirketi White & Case ise yasal danışman olarak görev alıyordu.
Daha önce Reuters'a konuşan kaynaklar, şirketin değerlemesi ile ilgili tartışmalar bir yana Suudi yetkililer ve danışmanlar arasında halka arzın hangi borsada yapılması gerektiğine yönelik yaşanan anlaşmazlıkların süreci ertelediğini söylemişti.
Dünyanın en büyük halka arzında geri sayım
Suudi taht oyununun iç ve dış çerçevesi
Suudi Arabistan'ın 5 yıldızlı hapishanesinde bir gün
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Reuters: 'Suudi Arabistan, Aramco'nun halka arzını durdurdu'/reuters-suudi-arabistan-aramco-nun-halka-arzini-durdurdu-21142842114284
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.