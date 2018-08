İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Cambridge Dükü Prens William ile birlikte Fransa'nın Amiens şehrinde Amiens Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Amiens Katedrali'ne gelen Prens William'ı karşılayan May, prensi selamlamak için reverans yaptı. Başbakan May'in reverans yaparken çok fazla eğilmesi İngiliz basını ve sosyal medyada yine alay konusu oldu. Başbakan May, Haziran ayında Nottinghamshire'daki bir rehabilitasyon merkezi ziyareti sırasında Prens William ile tokalaşırken reveransı abartmış ve eleştirilerin odağı olmuştu.

İngiltere başbakanının kraliyet ailesine saygısını göstermek için Kraliçe ve eşi Prens Philip'e reverans yapması, Prens Charles ve onun kardeşleri, Prens William ve Cambridge Düşesi ile Prens Harry ve Meghan Markle için eğilmesi gerekiyor. Görgü kuralları uzmanlarından Debrett’e göre, kraliyet ailesini selamlarken kısa ama net bir şekilde başı eğerek selam verilmesi gerekiyor. Debrett, reverans yaparken fazla eğilmenin genellikle iyi niyetli anlaşılsa da amatör bir sahne oluşturacağı için kraliyet çevrelerinde eğlence konusu olabileceğini söyledi.

Amiens Muharebesi, 8 Ağustos 1918'de Fransa'da yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı'nın bitişine yol açan ve Yüz Gün Taarruzu diye bilinen müttefik kuvvetlerin ortak saldırı harekatının ilk aşaması olan Amiens Muharebesi, tankların kullanıldığı ilk önemli muharebelerdendir ve Batı Cephesi'ndeki siper savaşlarının sonu olmuştur.

