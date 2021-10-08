Reyhanlı'daki patlamada 2 sanığın cezası belli oldu 0:00 / 0:00

AA

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Muhammed Fatih Y. ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre mahkeme başkanı, tercüman aracılığıyla Suriyeli sanıklara haklarındaki suçlamaları hatırlattı. Tutuklu sanık Muhammed Fatih Y, göçmen kaçakçılığı yaptığını kabul ederek, "Savaştan kaçanları Türkiye'ye getiriyordum ama silahlı terör örgütleriyle herhangi bir alakam ve bağlantım yok." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Muhammed Fatih Y'ye "silahlı terör örgütüne silah sağlamaktan" 6 yıl 3 ay, "göçmen kaçakçılığı" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

Tutuksuz Abdullah El H'yi de "göçmen kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, aynı davadan yargılanan 7 sanığın beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı'da 5 Temmuz 2019'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobilde patlama meydana gelmiş ve araçtaki 3 Suriyeli ölmüştü.

İddianamede 9 sanıktan biri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 26 yıla kadar, 8'i için de "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Taşınan patlayıcının araç kasisten geçtiği sırada infilak ettiği belirtilen iddianamede, "Olay yerinden elde edilen patlayıcı atıkları üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde patlayıcı maddenin RDX ve TNT etkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu patlayıcı maddelerin terör örgütlerince sıklıkla kullanılan askeri amaçlı fabrikasyon patlayıcılardan olduğu, 2015-2019 yıllarında silahlı terör örgütü PKK tarafından 186 olayda kullanıldığı belirlenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.