Adil Karaca, albümüyle aynı ismi taşıyan 'Sende kaldı yüreğim' şarkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hayatından birkaç tane Türk filmi çıkabileceğini söyleyen ve Türkiye'de aradığını bulamadıktan sonra Rusya'ya giden ve orada ünlenen şarkıcı, 'Sende kaldı yüreğim' şarkısıyla geri döndü.



Şarkıcıya, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Youtuber Reynmen'den de destek geldi. Reynmen, şarkıyı çok beğendiğini söyledi.