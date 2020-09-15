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Reynmen koronaya yakalandı! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Sosyal medya fenomeni gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. "Reynmen koronaya yakalandı" kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı.

Reynmen koronaya yakalandı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim.” dedi.

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