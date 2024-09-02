Reyting sonuçları 1 Eylül 2024: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Pazar günü televizyon kanallarında birçok dizi, film, haber ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden izleyiciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında reyting birincisi kim oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Eylül 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…
Her gün televizyon kanallarında birbirinden iddialı diziler, filmler, haber ve yarışma programları yer alıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 1 Eylül 2024 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
1 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
1 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
1 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI