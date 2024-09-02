Her gün televizyon kanallarında birbirinden iddialı diziler, filmler, haber ve yarışma programları yer alıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 1 Eylül 2024 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...