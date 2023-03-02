Dünün reyting sonuçları, diziseverler tarafından takip ediliyor. 1 Mart Çarşamba akşamı Adım Farah, Çöp Adam, Kuruluş Osman ve O Kız dizileri, dünün reyting sıralamasında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 1 Mart AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre birinci olan yapım...