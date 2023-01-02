Reyting sonuçları 1 Ocak Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Geçtiğimiz akşam yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmedi. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralmasında hangi yapım kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralamasıyla ilgili detaylar...

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