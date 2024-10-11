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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Ekim 2024: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda... Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2024 dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program ekranlara geldi. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar izleyicisiyle buluştu. Show TV'de Siyah Kalp, TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de İnci Taneleri, Now'da Hudutsuz Sevda, ATV'de Bir Gece Masalı, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. İzleyiciler ise dünün reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, 10 Ekim reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:26 Güncelleme: 11.10.2024 - 07:26
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        10 Ekim Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV'de Aykut Enişte 2, ATV’de Bir Gece Masalı, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Hudutsuz Sevda ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 10 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

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        10 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        10 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        10 EKİM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        10 EKİM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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