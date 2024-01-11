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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 10 Ocak Çarşamba: Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

        Dün (10 Ocak) hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

        Dün yani 10 Ocak Çarşamba günü ekranda birçok yapım yer aldı. Dizi, film ve televizyon programı seyirciyle buluşurken reyting için de bir rekabet vardı. Peki, dün AB ve Total reyting sonuçları ne oldu? 10 Ocak Çarşamba reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 11.01.2024 - 08:15
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        Reyting sonuçları 10 Ocak Çarşamba... Dün, gündüz ve gece kuşağında birçok yapım yer aldı. Dilek Taşı, Vizontele Tuuba, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu gibi yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Peki, dün yani 10 Ocak Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

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        10 OCAK ÇARŞAMBA 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi, geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        10 OCAK ÇARŞAMBA 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi, geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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