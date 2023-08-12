REYTİNG SONUÇLARI 11 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 11 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Reyting sonuçları için dizi severlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Reyting sonuçları sıralaması, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde açıklanıyor. 11 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi ve Kısmet dizileri seyirci karşısına çıktı. İşte 11 Ağustos dünün reyting sonuçları...