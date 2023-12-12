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Dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralamasına göre her gün bir önceki günün verilerine göre açıklanıyor. 11 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye programı yayınlandı. İşte 11 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...