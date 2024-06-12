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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Haziran 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 11 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları, 11 Haziran Salı günü yayınlanan yapımların izleyicileri tarafından araştırılıyor. Gün boyunda birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlanırken hepsi reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için mücadele verdi. Dün akşam Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 11 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 08:23 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:23
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        Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları belli oluyor. Dün akşam SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar seyiricileriyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 11 Haziran 2024 Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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        11 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Haziran Salı gününe dair AB ve total reyting sonuçları sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        11 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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