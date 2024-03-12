Reyting sonuçları ile her akşam ve gündüz kuşağında ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını sorguluyor. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...