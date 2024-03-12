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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 11 Mart 2024 AB ve total sıralama: Dün en çok ne izlendi? Ömer, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi

        Dün en çok ne izlendi? 11 Mart Pazartesi reyting sonuçları ile AB ve total sıralama

        Reyting sıralamasında birincilik rekabeti her gün yaşanıyor. 11 Mart Pazartesi akşamı Ömer, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi, Survivor ekranlara gelirken; gündüz kuşağında da pek çok program izleyici ile buluştu. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile "Dün en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:36
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        Reyting sonuçları ile her akşam ve gündüz kuşağında ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını sorguluyor. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        11 MART 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Mart Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        11 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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