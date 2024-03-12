Dün en çok ne izlendi? 11 Mart Pazartesi reyting sonuçları ile AB ve total sıralama
Reyting sıralamasında birincilik rekabeti her gün yaşanıyor. 11 Mart Pazartesi akşamı Ömer, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi, Survivor ekranlara gelirken; gündüz kuşağında da pek çok program izleyici ile buluştu. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile "Dün en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu?" sorularının yanıtları...
Reyting sonuçları ile her akşam ve gündüz kuşağında ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını sorguluyor. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
11 MART 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Mart Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
11 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI