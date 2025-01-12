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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Ocak 2025: Cumartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        11 Ocak Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?

        Televizyon ekranlarında her gün dizi, film ve eğlence programları gibi pek çok yapım izleyicilerle buluşuyor. Ancak yalnızca bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara çıkarak büyük ilgi görüyor. Peki, dün akşam hangi yapımlar en çok izlendi? İşte, 11 Ocak Cumartesi günü AB ve total reytinglerine göre en çok izlenen 10 yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 08:46 Güncelleme: 12.01.2025 - 08:46
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        Televizyon ekranlarında Cumartesi günü, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi, film ve yarışma programları yayınlandı. Yayınlanan yapımlar arasında bazıları izlenme oranlarında üst sıralara yükselerek büyük ilgi gördü. Peki, dün akşam ekranlarda en çok hangi yapımlar tercih edildi? İşte, 11 Ocak Cumartesi 2025 total ve AB reyting sıralaması..ç

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        11 OCAK CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        11 OCAK CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

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