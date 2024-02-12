Dün en çok ne izlendi? İşte 11 Şubat Pazar reyting sonuçları
Reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 11 Şubat günü televizyonda Teşkilat, Kirli Sepeti, Survivor All Star, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar vardı. Peki, 11 Şubat Pazar reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...
Dün sabah ve akşam kuşağında birçok yapım seyirci karşısına çıktı. Dizi, film ve programlar arasında süren rekabet sonucunda bazı yapımlar reyting listelerine girmeyi başardı. Peki, 11 Şubat Pazar günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, dün en çok izlenen yapımlar...
11 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
11 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.