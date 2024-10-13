Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Ekim Cumartesi akşamı Siyah Kalp tekrar bölümüyle; Y Gönül Dağı, Yalan, Kör Nokta, Yabani ve MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Power Rangers filmi Star TV’de izleyici karşısına çıktı. Peki, 12 Ekim 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…