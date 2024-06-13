Reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Haziran Çarşamba günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda andık Kokusu, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry ve Survivor All Star 2024 gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 12 Haziran Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry ve Survivor All Star 2024 gibi yapımları ekrandaydı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
12 HAZİRAN ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
12 HAZİRAN ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.