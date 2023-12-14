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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 13 Aralık 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 13 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çaba harcadı. İşte, 13 Aralık dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 07:42 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:42
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        Dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralamasına göre her gün bir önceki günün verilerine göre açıklanıyor. 13 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım dizileri ve MasterChef Türkiye yarışma programı kıyasıya rekabet etti. İşte 13 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

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        13 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        13 Aralık gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

        AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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