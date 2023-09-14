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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması: Çöp Adam, Safir ve Güldür Güldür Show

        Reyting sonuçları 13 Eylül: AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 13 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çöp Adam, Safir ve Güldür Güldür Show reyting yarışında birbirlerini zorladı. İşte 13 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:21
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        Reyting sonuçları 13 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından en çok emrak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Çöp Adam, Safir ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        13 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        13 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        3 ESRA EROL'DA

        4 ATV ANA HABER

        5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        6 SHOW ANA HABER

        7 GULDUR GULDUR SHOW

        8 KANAL D ANA HABER

        9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

        10 SAFIR (TKR)

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        13 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        4 BENIM GUZEL AILEM

        5 GULDUR GULDUR SHOW

        6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

        7 COP ADAM

        8 ATV ANA HABER

        9 BENIM GUZEL AILEM (OZET)

        10 SHOW ANA HABER

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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