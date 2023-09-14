REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması: Çöp Adam, Safir ve Güldür Güldür Show

REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması: Çöp Adam, Safir ve Güldür Güldür Show

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Reyting sonuçları 13 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından en çok emrak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Çöp Adam, Safir ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

13 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.