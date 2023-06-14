Total ve AB reyting sonuçları bir önceki gün ekrana gelen yapımlara göre belirleniyor. 13 Haziran Salı akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam ve Kanal D'de Üç Kız Kardeş sezon finali yaptı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı 28. bölümüyle final yaptı. Ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında yarıştı. İşte 13 Haziran dünün reyting sonuçları...