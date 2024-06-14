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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Haziran 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reytinglerde birincilik yarışı! 13 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları, 13 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımlar arasından belli oluyor. Gün boyunca yayınlanan dizi, ana haber bülteni ve programlar reytinglerde birincilik koltuğuna oturabilmek için mücadele etti. İşte, 13 Haziran 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 08:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:16
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        Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Pek çok dizi sezon finali yaparken yerlerini filmler ve tekrar bölümleri almaya başladı. Reyting sıralaması ile dün ekranlara gelen dizi, program ve fimlerin arasından en çok hangisi yapımın izlendiği belli olacak. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 13 Haziran 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

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        13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 13 Haziran Perşembe gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        13 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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