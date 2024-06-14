Reytinglerde birincilik yarışı! 13 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, 13 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımlar arasından belli oluyor. Gün boyunca yayınlanan dizi, ana haber bülteni ve programlar reytinglerde birincilik koltuğuna oturabilmek için mücadele etti. İşte, 13 Haziran 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Pek çok dizi sezon finali yaparken yerlerini filmler ve tekrar bölümleri almaya başladı. Reyting sıralaması ile dün ekranlara gelen dizi, program ve fimlerin arasından en çok hangisi yapımın izlendiği belli olacak. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 13 Haziran 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 13 Haziran Perşembe gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
13 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI