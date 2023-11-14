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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 13 Kasım 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, 13 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen; Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. İşte 13 Kasım reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 08:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:04
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        Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 13 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 13 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Total ve AB 13 Kasım dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        6 KASIM GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

        1 OMER

        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        3 ESRA EROL'DA

        4 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU

        5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        7 ATV ANA HABER

        8 SAFIR

        9 SHOW ANA HABER

        10 SAFIR (OZET)

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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