Dünün reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Adı Sevgi, Teşkilat ve Yargı dizileri seyirciyle buluşurken 13 Mart reyting sıralaması araştırılmaya başladı. İşte, 13 Mart reyting sonuçları...