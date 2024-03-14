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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 13 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: İnci Taneleri, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda

        Reyting sonuçları ile dünün en çok izlenen yapımları: 13 Mart AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları dün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranını belirliyor. 13 Mart Çarşamba akşam kuşağında İnci Taneleri, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kül Masalı ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Televizyon seyircileri için dünün en çok izlenen yapımlarını haberimizde derledik. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 09:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:24
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        Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafındna araştırılıyor. 13 Mart Çarşamba günü birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için rekabet etti. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        13 MART 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 13 Mart Çarşamba gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        13 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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