Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi dün Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi, Survivor AB ve total reyting sıralaması

        Reytinglerde zirve sahibini buluyor! 13 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları 13 Mayıs Pazartesi günü için sorgulanıyor. Dün akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star reyting sonuçlarında birinci olabilmek için rekabet etti. İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 08:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün televizyon ekranlarında yüzlerce dizi, program ve ana haber ekranlara geliyor. Tüm bu yapımların reyting sonuçları ile her sabah açıklanıyor. Televizyon izleyicileri için dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında bilgiler...

        2

        13 MAYIS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 13 Mayıs Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        3

        13 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Yapay zekada rekabet kızışıyor
        Yapay zekada rekabet kızışıyor
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"