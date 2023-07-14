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        Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Temmuz dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede sıraya yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 13 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen; Gülcemal, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen dizileri Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 13 Temmuz 2023 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 08:16
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        Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 13 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 13 Temmuz 2023 dünün reyting sonuçları...

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        DÜNÜN  TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        13 Temmuz Perşembe dünün Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

         

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA 7 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada Fox'ta ekranlara gelen "Gülcemal", 3. sırada ise TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı yer aldı.

         

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        AB'de 1. sırada "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada "Ya Çok Seversen", 3. sırada ise "MasterChef All Star" yer aldı.

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