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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 14 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 14 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 14 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen; Ruhun Duymaz, Serhat, Üvey Anne, Veda Mektubu ve MasterChef Türkiye programları reyting yarışında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 14 Ağustos Pazartesi dünün reyting sonuçları...

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 09:00
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        Dünün reyting sonuçları açıklandı. 14 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Serhat, Kanal D'de Veda Mektubu, ATV'de Üvey Anne, FOX TV'de Ruhun Duymaz ve TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. İşte 14 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

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        14 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        14 Ağustos dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        7 AĞUSTOS GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SIRALAMASI

        Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Veda Mektubu”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Ruhun Duymaz” yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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