Reyting sonuçları, Total ve AB grubunda bir önceki güne göre açıklanıyor. 14 Kasım Pazartesi akşamı Bir Küçük Gün Işığı ve Yasak Elma dizileri ekrana gelirken reyting sonuçlarında birinci olan yapım merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Total reyting sıralamasına göre Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk sırada yer almıştı. İşte, 14 Kasım dünün reyting sonuçları hakkında detaylar...