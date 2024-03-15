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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 14 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda

        Reyting sonuçları açıklanıyor: 14 Mart 2024 AB ve total reyting sıralaması

        Reytinglerde birincilik yarışı her gün sürüyor. Dizi ve programların yayın ömrünü belirlemede büyük rol oynayan reyting sonuçları her sabah açıklanıyor. 14 Mart 2024 Perşembe akşam kuşağında İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, Survivor All Star ve Sakla Beni yeni bölümleriyle ekrana geldi. İşte, 14 Mart 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 08:54 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:54
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        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımlar yüksek izlenme oranı ve sıralamaya sahip olmak için yarıştı. Sizler için dün en çok izlenen diziler ve programları bir araya getirdik. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 14 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        14 MART 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 14 Mart Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        14 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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