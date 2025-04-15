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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 14 Nisan 2025: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 14 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Pazartesi günü televizyonda sabah, öğle ve akşam kuşağında birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Özellikle akşam kuşağında yayınlanan Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar, Survivor, Sustalı Ceylan, Güldür Güldür Show ve Yol Arkadaşım 2 yapımlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 14 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 07:41
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        Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 14 Nisan 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. Özellikle akşam kuşağında izleyicilerle buluşan Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar, Survivor, Sustalı Ceylan, Güldür Güldür Show ve Yol Arkadaşım 2 yapımlarının akıbeti merak ediliyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

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        14 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        14 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        14 NİSAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        14 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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