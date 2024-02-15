14 Şubat reyting sonuçları... Reytinglerde rekabet sürüyor. Dün ekrana gelen tüm yapımlar arasında kıyasıya bir rekabet vardı ancak sadece bazı yapımlar AB ve total reyting sıralamasına girmeyi başardı. İşte, 14 Şubat reyting sonuçları ile AB ve total sıralama...