REYTİNG SONUÇLARI 15 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 15 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 15 Ağustos Salı günü ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çaba harcadı. İşte, 15 Ağustos dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...