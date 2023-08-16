Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 15 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Kanal D'de Dönence dizisi, TV8'de ise MasterChef Türkiye programı yayınlandı. İşte 15 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 15 Ağustos Salı günü ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çaba harcadı. İşte, 15 Ağustos dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
15 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
15 Ağustos Salı dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Show TV'de yayınlanan Türk Sineması "Korkusuz Korkak", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.