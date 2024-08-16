Reyting sonuçları 15 Ağustos 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Perşembe günü televizyon kanallarında birçok yapım seyircilerle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler AB ve Total reyting sıralaması için araştırmalara başladı. Peki, Dün en çok hangi yapım izlendi, kim birinci oldu? İşte 15 Ağustos 2024 reyting sonuçları…
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yer alıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dünün AB ve Total reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Ağustos 2024 reyting sonuçları...
15 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
15 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.
15 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI