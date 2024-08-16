Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yer alıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dünün AB ve Total reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Ağustos 2024 reyting sonuçları...