15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gönül Dağı - Kardeşlerim - MasterChef" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

15 Ekim Cumartesi reyting açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.